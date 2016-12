Weekend al cinema con "Iron Man 3"

foto Ufficio stampa 10:37 - Per il ponte del 25 aprile si annuncia un weekend al cinema molto particolare. Con ben sei film in uscita, in cui però gli eroi dotati di superpoteri di "Viaggio sola" di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Per i più piccoli, invece, arriva "Kiki" la streghetta che sceglie una cittadina di mare per la sua formazione al lavoro. - Per il ponte del 25 aprile si annuncia un weekend al cinema molto particolare. Con ben sei film in uscita, in cui però gli eroi dotati di superpoteri di " Iron Man 3 " si contrappongono uomini normali di "" di Maria Sole Tognazzi con. Per i più piccoli, invece, arriva "" la streghetta che sceglie una cittadina di mare per la sua formazione al lavoro.

IRON MAN 3 di Shane Black - Con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce, Don Cheadle, Rebecca Hall, Paul Bettany. Arrivato al terzo episodio, il piu' improbabile dei supereroi affronta la prova del fuoco. Braccato da un mortale nemico che lo ha privato dei migliori amici e dei superpoteri deve ricorrere solo alla forza dell'intelligenza e della volontà per vincere il duello finale. Parabola paradossale per un attore che divenne star vestendo i panni di Charlot, conobbe la polvere finendo in prigione, resuscitò con interpretazioni di successo e ritorno' divo senza nemmeno l'aiuto di una maschera come capita invece ai supereroi. Intorno a Downey Jr, hanno l'aria di divertirsi un mondo altri beniamini come Paltrow, Cheadle e lo stesso Guy Pearce.



QUALCUNO DA AMARE di Abbas Kiarostami - Con Tadashi Okuno, Rin Takanashi, Ryo Kase. Un uomo e una donna si incontrano, per caso, all'aeroporto di Tokyo. Nulla li lega e nulla avrebbero in comune. Ma questo "breve incontro" lontano dalle proprie radici produce in entrambi un profondo cambiamento. Ormai sempre più cittadino del mondo, il grande maestro del cinema iraniano lascia l'Europa e si tuffa nel mistero di una cultura insondabile, alla ricerca dell'identità e dello straniamento. Film sorprendente che sembra mutare pelle ogni volta che lo vedi. Dall'ultimo festival di Cannes.



LE STREGHE DI SALEM di Rob Zombie - Con Sheri Moon Zombie, Bruce Davison, Jeffrey Daniel Phillips, Ken Foree, Patricia Quinn, Dee Wallace-Stone. Una giovane rampante della provincia americana si improvvisa DJ e ottiene un grande successo grazie alla messa in onda di un disco misterioso, firmato dai Signori di Salem. Quando viene pero' il tempo di un concerto dal vivo, i musicisti senza nome si scoprono creature demoniache assetate di sangue. Firmato dal nuovo astro dell'horror e giocato su una antica leggenda metropolitana (la musica al contrario è sintomo di presenza del Diavolo), unisce le due passioni di Rob Zombie (nome d'arte di colui che è anche uno stimato musicista rock). Il film è stato il "caso" allo scorso festival di Toronto e suscita polemiche per il divieto ai minori causato da ragioni religiose più che dalla crudezza degli effetti sanguinolenti.



KIKI - CONSEGNE A DOMICILIO di Hayao Miyazaki - Educazione alla vita della piccola streghetta Kiki che sceglie una cittadina di mare per la sua formazione al lavoro. A bordo della scopa fa consegne a domicilio, scopre dolcezze e amarezze del genere umano e alla fine trova la felicità. Dai cassetti dello studio Ghibli ritorna in vita un capolavoro dell'ancor giovane maestro giapponese che firmava questo film quarant'anni fa.



VIAGGIO SOLA di Maria Sole Tognazzi - Con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gian Marco Tognazzi, Alessia Barela, Lesley Manville. Per vivere viaggia costantemente da un albergo all'altro: è l'ospite a sorpresa che deve valutare la qualità del servizio e dell'accoglienza. tra incontri e delusioni, una donna cerca se stessa. Opera terza di una figlia d'arte che cerca la sua cifra stilistica, questa volta accompagnata da un eccellente coro di attori, il film oscilla tra dramma e commedia come nella migliore tradizione italiana.



UNA VITA VIOLATA di Riccardo Sesani - Con Jun Ichikawa, Marco Di Stefano, Gianni Franco, Edoardo Velo, Ornella Bonaccorsi, Nadia Bengala. Un magistrato deve giudicare la denuncia per violenze di un'attrice che accusa il suo produttore. Il caso lo sprofonda nei ricordi di un doloroso passato e si intreccia con una inattesa passione amorosa. Singolare film indipendente italiano che arriva quasi in punta di piedi sugli schermi.