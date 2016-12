Miley super sexy è di nuovo single?

foto Ap/Lapresse Correlati SHORTS INGUINALI

FUMA ED E' POLEMICA 12:31 - Al centro dei pettegolezzi per la sua presunta rottura con Liam Hemsworth, la cantante e attrice Miley Cyrus ammalia i passanti con un look da vamp completato da caschetto platino e labbra rosso fuoco. L'ex stellina Disney sembra aver gettato definitivamente alle ortiche il ruolo di Hanna Montana e sfodera un outfit grintoso. Non sembra affranta da problemi di cuore e si concentra sul lavoro visto che è prevista per l'estate l'uscita del nuovo album. - Al centro dei pettegolezzi per la sua presunta rottura con, la cantante e attrices ammalia i passanti con un look da vamp completato da caschetto platino e labbra rosso fuoco. L'ex stellina Disney sembra aver gettato definitivamente alle ortiche il ruolo di Hanna Montana e sfodera un outfit grintoso. Non sembra affranta da problemi di cuore e si concentra sul lavoro visto che è prevista per l'estate l'uscita del nuovo album.

Si è lasciata o no? - All'uscita dal Montage Hotel di Beverly Hills, Miley sfoggia una maglietta in pelle nera e jeans cortissimi che mettono in evidenza le sue gambe chilometriche. Il tutto sottolineato da un sandalo con tacco vertiginoso color argento. La ventenne, inoltre, mostra di nuovo al dito il suo anello di fidanzamento quasi a voler mettere a tacere i maligni che parlano di una rottura tra lei e l'attore Liam Hemsworth visto in “Hunger Games”. Il padre di Miley, il cantante country Billy Ray, ha chiuso le domande sull'argomento dicendo che sua figlia e Liam sono “grandi amici” e aggiungendo: “Sono giovani, dei bambini, la bella notizia è che sono grandi amici, davvero ottimi amici”.