Arrestato il fratello di Madonna

- Nuovi guai per ildi. E' stato infatti arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e durante colluttazione è rimasto ferito alla testa. Anthony si era chiuso in un bagno pubblico della contea di Grand Traverse, in Michigan, dove vive da clochard. E secondo il quotidiano "Record Eagle" non voleva più uscire nonostante ad attenderlo fuori c'era un agente con un mandato di arresto per violazione di domicilio.

Anthony Ciccone, che al momento della collutazione era sotto l'effetto di alcol, ha affrontato il poliziotto cadendo per terra e procurandosi un taglio sulla fronte che i medici hanno dovuto curare con nove punti di sutura. L'agente di Madonna, Liz Rosenberg, non ha voluto commentare l'accaduto.

L'uomo, 56 anni, viene descritto dai media come un senzatetto con problemi di etilismo che vive per le strade di Traverse City da due anni, dopo aver perso il lavoro nella vineria di famiglia. A quanto pare Madonna non vorrebbe più saperne di suo fratello che, a fine marzo, in un'intervista al "Daily Mail", aveva confessato di aver avuto l'ultimo contatto con lei sei anni fa, quando la cantante gli avrebbe pagato un soggiorno in un rehad per disintossicarsi dall'alcol. Anthony ha dichiarato che non gli interessano i soldi della sorella e non considera il ricovero come la soluzione ai suoi problemi al quale preferirebbe l'affetto dei suoi cari che, però, gli viene negato.