Pettyfer: "Ho fatto sesso per 50 sfumature"

Fino a qualche giorno fa sembrava assolutamente quasi fatta. Stephen Amell, protagonista del telefilm cult di Italia 1 "Arrow", era dato quasi certo per il ruolo di Christian Grey in "50 sfumature di grigio". Ma ecco che da Hollywood arriva un colpo di scena. Uno degli attori di "Magic Mike", film sugli spogliarellisti, ha rivelato di aver già girato una scena di sesso per il provino: è Alex Pettyfer.

Alex Pettyfer ha girato una scena molto hot diretto dal regista Gus Van Sant, anche questo uno dei più accreditati per la pellicola. Sembra che le immagini si riferiscano al momento in cui Anastasia perde la verginità con Christian Grey. Insomma sono in molti a far carte false per uno dei ruoli più ambiti del momento. Ma tra Alex e Stephen Amell potrebbe spuntarla il terzo incomodo: Jake Gyllenhaal.