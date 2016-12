Preziosi: "Il sesso a 40 anni? Come in apnea"

foto LaPresse Correlati BELLO DEL CINEMA

LA CRISI CON VITTORIA 09:26 - In "Il volto di un'altra" - uscito lo scorso 11 aprile - è sposato con Laura Chiatti, ma anche fuori dal set Alessandro Preziosi sa come far perdere la testa alle donne. Ha infatti conquistato il cuore Greta, una studentessa di 17 anni più giovane di lui, e a Vanity Fair confessa di non sentire la differenza d'età: "Fare sesso a 40 anni è come andare sott'acqua con le bombole, finire l'aria e pensare di averne ancora tanta".

Archiviata la storia con Vittoria Puccini - sua compagna per sette anni - ora l'attore non ha occhi che per Greta, una studentessa di 23 anni. Tra i due le cose vanno a gonfie vele e la differenza d'età non è un problema a letto: "Sono una persona passionale. Il sesso mi piaceva a quindici anni esattamente come mi piace adesso".



Per l'attore il tempo sembra essersi fermato e lui stesso ammette di essere arrivato senza paure alla fatidica soglia degli "anta". "Mi vedo sempre uguale. Sarà che da otto anni vivo in una casa dove il bagno ha una luce impietosa:impossibile vedersi peggio di così - racconta divertito - Compiere 38 anni mi ha turbato più che compierne 40, perché in quel momento attraversavo la fase dolorosa della separazione. Sono invecchiato talmente tanto dai 36 anni in poi che i 40 anni mi fanno un baffo".