"L'uomo d'acciaio": Superman ritorna

HENRY CAVILL, IL NUOVO SUPERMAN 10:32 - "L'uomo d'acciaio" è uno dei film più attesi del 2013 e uscirà nelle sale italiane il 20 giugno. Basata sul fumetto di Superman, la pellicola è firmata da Zack Snyder, che ha già girato "300". A interpretare il supereroe dal mantello rosso è Henry Cavill, visto ne "La fredda luce del giorno". Le istantanee del trailer svelano effetti speciali mozzafiato ma anche momenti introspettivi. Tgcom24 presenta il trailer in esclusiva.

Anche i super bambini crescono - Il ruolo della giornalista del "Daily Planet" Lois Lane è interpretato dal premio Oscar Amy Adams. Martha e Jonathan Kent, genitori adottivi di Clark Kent /Superman, che sono messi in scena da Diane Lane e dall'Oscar Kevin Kostner. Cast stellare, dunque, per una pellicola fantasy che non manca di umanità. "Il mondo è troppo grande,mamma" confessa un piccolo Clark. Il bambino che diventerà eroe si trova alle prese con interrogativi esistenziali che attraversano la vita di ogni essere umano che cresce: "Ho così tante domande...da dove vengo?". Anche se, in questo caso, la risposta è diversa da quella dei comuni mortali. La vita da Superman è segnata da un'obbligata doppiezza, la cui necessità è sottolineata dall'ammonimento paterno: "Devi tenere segreta questa parte di te".