Liam Gallagher ubriaco "cavalca" un cane

Liam Gallagher in preda all'ebbrezza alcolica ha provato a cavalcare un cane e poi si è allontanato dal tavolino del bar senza saldare il suo conto da 300 sterline. Come riporta "The Sun", il quarantenne divenuto famoso negli Anni Novanta per aver fatto parte degli Oasis con il fratello Noel, ha passato più di quattro ore con sette amici mischiando whiskey e cola.

La cronaca del "fattaccio" - Il gruppo ha tracannato pure diversi bicchieri di Champagne della modica cifra di 47 sterline a bottiglia. Dopo tutti questi brindisi, il cantante era così ciucco che tentato di salire su uno sventurato cane che si trovava a passare di lì nel tentativo di farsi dare un passaggio dal quadrupede. Una testimone oculare, Emma Ainsworth ha commentato laconicamente: "Era completamente fuori. Ha provato a mettersi sulla schiena del cane e stavano anche facendo quelche passo ma semplicemente non ha funzionato. E' stato divertente". Altra gaffe: Liam ha scordato di pagare il conto. Un altro cliente del locale ha detto: "La povera cameriera che li aveva serviti si è messa a piangere quando ha pensato di aver perso tutti i soldi, ma il manager del pub l'ha rincorso". Il gestore, che ha chiesto di non essere nominato,ha inseguito Liam per la via sventolando il conto. Ma non punta il dito contro l'artista: "Dopo 300 sterline di alcolici dimentichi le cose. E' stato felice di pagare appena l'ho beccato".