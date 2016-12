Harry Styles: "Che rottura Taylor Swift!"

, il cantante del gruppo inglese "" ha definito il suo rapporto con"una". Anche se si sono lasciati da qualche mese, la dichiarazione giunge nelle ultime ore. Nel documentario dedicato alla storia della band, "This is Us", Harry Styles parla delle sue ex fidanzate dedicando la rivelazione più maligna proprio alla cantante statunitense con cui ha avuto una storia durata un paio di mesi.

Hazza ha aggiunto altre dichiarazioni nelle quali ha sottolineato il fatto che in 19 anni di vita non è mai riuscito ad innamorarsi. "Penso di essere sfortunato in amore", si lamenta il giovane cantante che rincara la dose: "Non ho mai avuto una fidanzata con la quale ho anche solo pensato di fare seriamente. Non ho incontrato una ragazza che muovesse mari e monti per me e non vedo l'ora di trovarne una che mi ispiri realmente e mi faccia venire voglia di passare del tempo con lei".

Chissà come l'avrà presa Taylor, che aveva recentemente confessato che la sua canzone "I knew you were trouble" era dedicata ad Harry. Inoltre, un amico del rubacuori degli One Direction, famosi per aver vinto la settima edizione di X-Factor, ha detto che la rottura tra i due si sta rivelando difficile. A quanto pare infatti, la reginetta della country music, non avrebbe ancora dimenticato l'affascinante sorriso di Styles e lo starebbe letteralmente perseguitando.