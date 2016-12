Stessa trama, stesso anno: ecco i film "gemelli"

foto Ufficio stampa Correlati DUE GOCCE D'ACQUA 13:35 - Che siano pure coincidenze o veri furti, il cinema è pieno di film "doppioni" che - cavalcando la stessa idea - si copiano l'uno con l'altro. E' il caso de "L'aquila d'acciaio", oscurato nel corso del 1986 dal suo omologo "Top Gun" o del maialino "Gordy", surclassato nel 1995 dal suino cinematografico "Babe". Di solito a uno solo dei gemelli è destinato il successo, mentre l'altro finisce per essere visto come la copia. - Che siano pure coincidenze o veri furti, il cinema è pieno di film "doppioni" che - cavalcando la stessa idea - si copiano l'uno con l'altro. E' il caso de "", oscurato nel corso del 1986 dal suo omologo "" o del maialino "", surclassato nel 1995 dal suino cinematografico "". Di solito a uno solo dei gemelli è destinato il successo, mentre l'altro finisce per essere visto come la copia.

Dal genere erotico ("Show girl" nel 1995 e "Striptease" nel 1996) a quello apocalittico ("Armageddon" e "Deep Impact", entrambi nel 1998) nessuno si salva alla maledizione del fratello copione.



La simpatica gang di Madagascar (2005) si è infatti riproposta in maniera quasi identica l'anno successivo, con il meno celebre "Uno zoo in fuga"; mentre "The Prestige" (2006) si è visto rubare i trucchi solo qualche mese più tardi dal protagonista di "L'illusionista". Ultima in ordine di tempo la coppia formata da "Biancaneve e il cacciatore" e "Biancaneve", rivisitazioni della medesima fiaba.