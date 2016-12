Paltrow: "Vegetariana su consiglio di DiCaprio"

foto Olycom Correlati SPLENDIDA 40ENNE

Gwyneth Paltrow è una vegetariana convinta e una cuoca provetta (ha anche recentemente pubblicato un libro di ricette). Ma dietro questo stile di vita a base di carotine e insalate c'è lo zampino del collega Leonardo DiCaprio. "Quando mi sono trasferita a New York ho iniziato a frequentarlo. Era vegetariano e mi parlò di quanto fosse sporca la carne e di quanto fossero terribili le aziende che la producevano".

Un discorso che fece particolarmente effetto sulla Paltrow, che da allora non si è più avvicinata alle bistecche. "Da 20 anni non mangio carne rossa. Anche se Leo non è completamente responsabile della mia scelta, le sue parole hanno avuto un ruolo importante" ha confessato al Guardian.



Una scelta di vita dettata anche da preoccupazioni per il proprio benessere fisico. "Il mio passaggio ad una dieta macrobiotica ha coinciso con la diagnosi del cancro di mio padre. Sentivo che in qualche modo avrei potuto aiutarlo di riflesso".



E anche se ha pubblicato da poco un libro di ricette e prepara pranzetti deliziosi, ammette di non essere sempre stata una cuoca perfetta: "A 19 anni ho cucinato il peggior pasto della mia vita. Avevo solo una melanzana e un barattolo di salsa al pomodoro. Volevo fare la parmigiana, ma alla fine è venuta fuori una poltiglia bruciacchiata e amara".