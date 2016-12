Jared Leto, ruolo da trans sul grande schermo

foto Ap/Lapresse Correlati SCOPRI "UP IN THE AIR"

PELLE E OSSA 18:02 - Attore osannato dalla critica, regista coccolato dai festival e rocker da record con il suo gruppo Thirty Seconds to Mars. Jared Leto è un artista poliedrico, sempre a caccia di nuove sfide. Sul grande schermo vestirà infatti i panni di un transessuale, mentre il 21 maggio esce il nuovo disco "Love lust faith + dreams". Ad anticiparlo il singolo "Up In The Air", in cui compare anche la sensuale Dita Von Teese.

Dopo il ruolo di tossicodipendente per "Requiem for a Dream" - che sfigurò il suo corpo al limite dell'anoressia - si prospetta un' altra parte impegnativa per lui. Per "The Dallas buyers club", del regista canadese Jean Marc Valleè, si calerà infatti nei panni di un travestito: "Mi piacciono le sfide, voglio sempre fare il film e le cose più interessanti".



Il rocker è attualmente impegnato nella promozione dell'ultimo disco realizzato con i Thirty Seconds to Mars, "Love lust faith + dreams", che uscirà il prossimo 21 maggio. Ad anticipare l'album, il singolo "Up In The Air". Ospite d'eccezione del videoclip la regina del burlesque Dita Von Teese, nelle vesti di sexy cavallerizza.



Il grande schermo resta comunque in cima alle sue priorità e Leto ammette di avere una vera passione per il cinema nostrano. "Vorrei fare un film italiano. Ho amato Gomorra per le grandiose performance degli attori - ha spiegato l'artista, svelando di amare Bertolucci e Fellini, oltre alle colonne sonore di Ennio Morricone - Se ami il cinema devi iniziare dal cinema italiano". Appuntamenti live con la band il 13 e 14 luglio, al Summer Festival di Lucca e a Piazzola sul Brenta (Padova).