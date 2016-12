Annalisa: "Vado in tour e tifo per Moreno"

foto Ufficio stampa Correlati SEMPRE ALLA MODA 10:29 - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "Scintille", Annalisa inizia il suo tour. Le prime date confermate sono Milano e a Roma. Annalisa si esibirà il 3 maggio a Milano (Teatro Nazionale) e il 5 a Roma (Auditorium Parco della Musica). "In scaletta quasi tutto il nuovo album e non mancheranno le cover", promette la cantante a Tgcom24 che azzarda anche un pronostico sul vincitore di "Amici": "Moreno mi piace molto". - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "Scintille", Annalisa inizia il suo tour. Le prime date confermate sono Milano e a Roma. Annalisa si esibirà il 3 maggio a Milano (Teatro Nazionale) e il 5 a Roma (Auditorium Parco della Musica). "In scaletta quasi tutto il nuovo album e non mancheranno le cover", promette la cantante a Tgcom24 che azzarda anche un pronostico sul vincitore di "Amici": "Moreno mi piace molto".

Cosa dovranno aspettarsi i tuoi fan?

La scaletta sarà con quasi tutte le canzoni di "Non so ballare" e i pezzi più fortunati di "Nali" e "Mentre tutto cambia". Alterneremo le canzoni in modo da proporre un concerto che abbia diverse fasi. Non ci saranno stravolgimenti a livello di arrangiamento e comunque ci saranno anche delle cover.



Qual è il tuo bilancio dopo Sanremo?

Penso di aver fatto un buon percorso per andare avanti. Io sono cresciuta assieme ai miei fan che quando mi hanno ascoltata magari avevano 15 anni e oggi ne hanno 18. La cosa che mi colpisce sempre è la loro fedeltà in tutto quello che faccio e mi accompagnano sempre.



"Alice e il blu" è una delle tue canzoni più amate dell'ultimo disco. Come mai piace così tanto?

E' la più diversa dalle altre ma mi rispecchia tantissimo. E' una bella favola alla Tim Burton, un po' gotica ma affascinante.



Chi preferisci tra i cantanti del serale di "Amici"?

Credo che Moreno rappresenti una novità con il suo rap ma anche con il suo modo di stare sul palco. E' molto bravo e credo possa piacere molto al pubblico a casa.

Andrea Conti