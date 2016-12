Butler: "Ghiaccio nelle mutande per i set caldi"

18:04

- Se il caldo torrido non dà pace sul set, Gerard Butler ha il rimedio: ghiaccio nelle mutande. Il sex symbol di Hollywood è infatti ricorso a questo casalingo durante le riprese in Louisiana di "Attacco al potere - Olympus has fallen". "C'è un trucco che uso nelle location calde: mi metto dei cubetti di ghiaccio nella mutande - ha confessato a "Daily Star" - Aiuta il corpo a rinfrescarsi e rende più concentrati".