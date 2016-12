Incidente d'auto per Kendra Wilkinson

foto Ap/Lapresse Correlati EX PLAYMATE D'ORO

09:13

- Kendra Wilkinson è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente d'auto. Dopo l'impatto, l'ex coniglietta di Playboy era sotto shock e accusava dolori in tutte le parti del corpo. Ricoverata d'urgenza al Providence Tarzana medical center di Los Angeles, è stata rapidamente dimessa non avendo riportato fratture o ferite gravi. Non è chiaro se la star viaggiasse da sola al momento dell'impatto.