Un "sex tape" per Cameron Diaz

11:26 - Nuova commedia molto poco politically correct per Cameron Diaz. L'attrice infatti è in trattativa per "Sex Tape", un film che dovrebbe vederla di nuovo al lavoro con buona parte del team con cui ha girato "Bad Teacher", a partire dal co-protagonista Jason Segel per arrivare al regista Jake Kasdan. La storia è quella di una coppia che gira un filmino hard che si perde creando il panico...

Un argomento decisamente stuzzicante e particolarmente d'attualità nel mondo delle celebrità (e non solo), anche se la Diaz non è mai stata coinvolta in scandali di questo tipo.



D'altro canto lei ha dimostrato di trovarsi a suo agio quando si è trattato di interpretare ruoli "scorretti" in commedie per nulla edulcorate, da "Tutti pazzi per Mary" a "Bad Teacher - una cattiva maestra", dove interpretava un'insegnante sboccata, dedita ad alcol e marijuana. Visto che il gruppo di lavoro sarà lo stesso, lecito attendersi anche in questo caso un film sopra le righe.