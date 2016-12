Little Mix tra Destiny's Child e Spice Girls

foto Ansa Correlati FESTA A MILANO

Le Little Mix hanno vinto nel 2011 "X Factor UK". Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirwall, paragonate alle Destiny's Child e le Spice Girls, sono riuscite a conquistare in breve tempo migliaia di fan accorse in massa ai Magazzini Generali di Milano sabato scorso per applaudirle. "Se non fossimo diventate le Little Mix - hanno detto - avremmo voluto essere astronaute, maestre o attrici". Il disco "DNA" esce il 23 aprile.

Le Little Mix hanno monopolizzato il mini-raduno Mixers Magnets Event ai Magazzini Generali di Milano dove hanno presentato alcuni brani dal vivo del disco di debutto "DNA". Circa mille "Mixers", così si chiamano i sostenitori della girl band, che con speciali braccialetti - andati esauriti in pochissimo tempo - hanno avuto accesso al locale per farsi autografare una copia del disco. Per l'album le Little Mix hanno avuto un ruolo importante nella composizione dei brani, appoggiandosi anche ad altri colleghi produttori. La canzone “Red Planet” vede la partecipazione di T-Boz delle TLC, mentre tra le autrici ci sono Nicola Roberts, Shaznay Lewis, Cathy Dennis e Ester Dean, famosa per aver scritto molte delle hit di Rihanna. Tra gli altri autori, Brian Higgins (Girls Aloud), Wayne Hector (Nicki Minaj), Autumn Rowe (Cher Lloyd) e Ina Wroldsen (Pussycat Dolls). Il singolo "How ya doin'" vanta la collaborazione di Missy Elliot: "Siamo sue fan da sempre - hanno raccontato le Little Mix - e questa collaborazione per noi è stata un onore".