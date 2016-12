Demi Moore si fidanza con l'ex della figlia

foto Olycom Correlati 50 ANNI E NON SENTIRLI 13:17 - A 50 anni proprio non ne vuole sapere dei coetanei, meglio giovani e tonici. Demi Moore si è invaghita di un 31enne: Harry Morton, proprietario di un ristorante. Fin qui nulla di male. Però il ragazzo è l'ex fidanzato della figlia 24enne dell'attrice Rumer Willis che ha cercato di far cambiare idea alla madre ma senza risultati. Le due non si parlano più. - A 50 anni proprio non ne vuole sapere dei coetanei, meglio giovani e tonici.si è invaghita di un 31enne: Harry Morton, proprietario di un ristorante. Fin qui nulla di male. Però il ragazzo è l'ex fidanzato della figlia 24enne dell'attriceche ha cercato di far cambiare idea alla madre ma senza risultati. Le due non si parlano più.

Harry Morton e Rumer Willis si sono lasciati nel 2007 ed è stato proprio il ragazzo a lasciarla. Dopo qualche anni Demi non si è posta il problema morale e in barba a tutto e tutti ha deciso di frequentare l'aitante ragazzo. Sono in molti a scommettere che non durerà ma di certo Rumer non parla più con la madre.