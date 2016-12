Tutta la vita degli One Direction in un film

foto Ufficio stampa Correlati HARRY RIMANE IN MUTANDE

VOGLIA D'ESTATE 12:05 - Il fenomeno degli One Direction documentato e filmato in ogni aspetto privato e pubblico. Dal 4 all'8 maggio al cinema "I Love One Direction", il primo docu-film sulla boyband con oltre 12 milioni di cd venduti in 34 Paesi, 13 milioni di contatti Facebook e 10 milioni di followers su Twitter. Attesa in Italia per il Take Me Home Tour 2013 all'Arena di Verona il 19 maggio e il giorno dopo al MediolanumForum di Assago. Biglietti introvabili. - Il fenomeno deglidocumentato e filmato in ogni aspetto privato e pubblico. Dal 4 all'8 maggio al cinema "", il primo docu-film sulla boyband con oltre 12 milioni di cd venduti in 34 Paesi, 13 milioni di contatti Facebook e 10 milioni di followers su Twitter. Attesa in Italia per ilall'Arena di Verona il 19 maggio e il giorno dopo al MediolanumForum di Assago. Biglietti introvabili.

Il film è distribuito in anteprima assoluta da The Space Extra, in collaborazione con DNC Entertainment e QMI. Sono aperte le prevendite nei cinema aderenti. Pochi giorni prima delle date italiane degli One Direction, che hanno registrato il sold out in brevissimo tempo, il docufilm farà entrare il pubblico nel mondo dei 5 ragazzi amati da milioni di fan, attraverso filmati inediti ed interviste esclusive realizzati seguendo la band 24 ore su 24, dai palchi più infuocati ai momenti più intimi e privati.



Raggiunta la celebrità con la partecipazione a X Factor UK nel 2010, Niall Horan, Zayn Malick, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlison, ovvero gli One Direction, hanno collezionato in soli due anni di carriera prestigiosi riconoscimenti internazionali quali il Brit Awards 2013, il NRJ Music Awards e l’MTV Music Awards 2012.