Nastro d'argento a "Io e te" di Bertolucci

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti, ha segnato il ritorno del regista dopo una lunga assenza dovuta a problemi di salute. Come sempre, ad interpretarlo, Bertolucci ha voluto attori esordienti: Tea Falco e Iacopo Olmo Antinori sono diventati subito un'icona del film mentre ballano insieme, stretti in un abbraccio, sulle note di 'Ragazzo solo, ragazza sola' di David Bowie.

E' la storia di Lorenzo ed Olivia, entrambi infelici e a disagio in una realtà in cui si sentono quasi invisibili. Lui, un quattordicenne introverso, si rinchiude in cantina fingendo di essere in settimana bianca. Lei è la sua sorellastra venticinquenne che cerca di guarire dalla dipendenza e che fa irruzione nella sua vita. Sono così costretti ad una convivenza a base di incomprensioni, tenerezza e, alla fine, amore.