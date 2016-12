Bastille, re delle radio "ma non siamo Coldplay"

foto Ufficio stampa Correlati IL SUCCESSO DI "POMPEII" 12:20 - "Pompeii" è il brano più suonato alle radio ed è sempre in Top 5 della classifica di vendita dei singoli. Gli autori sono gli inglesi Bastille capitanati da Dan Smith che hanno pubblicato l'album "Bad Blood". "I brani nascono da cose che leggo o vedo in televisione" dice Dan. Non li chiamate i "nuovi Coldplay" perché "non abbiamo nulla in comune". La band aprirà le date inglesi dei concerti dei MUSE. - "" è il brano più suonato alle radio ed è sempre in Top 5 della classifica di vendita dei singoli. Gli autori sono gli inglesicapitanati dache hanno pubblicato l'album". "I brani nascono da cose che leggo o vedo in televisione" dice Dan. Non li chiamate i "nuovi Coldplay" perché "non abbiamo nulla in comune". La band aprirà le date inglesi dei concerti dei

I Bastille sono, oltre al vocalist e compositore Dan Smith, il batterista Chris Wood, il bassista Will Farquarson e il tastierista Kyle Simmons. Sono stati i tre singoli “Flaws”, “Overjoyed” e “Bad Blood” a lanciare i Bastille nel firmamento della musica inglese ma la band rimane con i piedi per terra. "Abbiamo lavorato molto davvero per arrivare fino a qui, - dice Dan - non ci saremmo mai aspettati questo risultato. Nella nostra vita non volevamo essere famosi, ora lo siamo e siamo contenti di esserlo ma non vogliamo smettere di essere persone normali. E' impossibile ignorare il successo ma non vogliamo farci condizionare. L’aspetto più strano della fama è che una volta che pubblichi una canzone questa non è più tua, diventa di tutti ed è sottoposta al giudizio di tantissime persone. Non puoi avere il controllo su questo". I ragazzi non si adagiano però sugli allori: "Siamo ancora più proliferi perché siamo fortemente influenzati dai generi musicali delle band che conosciamo quando ci invitano a suonare nei vari festival in giro per il mondo. Comunque vorremmo pubblicare un nuovo album nel 2014".



Infine una curiosità. Dan Smith è un appassionato di film horror "perchè fanno parte della mia educazione cinematografica. I miei riferimenti sono Dario Argento e David Lynch. Sapendo della mia passione, la mia casa discografica Emi mi ha fatto avere un dvd autografato da Dario Argento, fantastico!"

Andrea Conti