"Gentleman", Psy fa pubblicità e intasca i soldi

foto Tgcom24 Correlati PUBBLICITA' OCCULTA NEL VIDEO 11:33 - Sembra che Psy dopo "Gangnam Style" abbia fatto - Sembra chedopo "" abbia fatto centro anche con "Gentleman" , il cui video ha superato 150 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma c'è anche da dire che diversi fan in Rete hanno identificato marchi famosi presenti in diverse immagini. Una fonte ha rivelato che per i pochi secondi in cui compare il giochino per telefonini Candy Rush, il cantante abbia intascato 1 milione di dollari. E' il profumo dei soldi altroché della musica...

Il management di Psy si difende: "Non abbiamo sentito parlare di contratti e non siamo nemmeno sicuri se l'importo milione dollari dollaro sia corretto o meno". Un po' poco per smentire la notizia e non è tutto. Infatti nell'ufficio in cui Psy canta e balla compare una nota marca di carte, al ristorante la birra "Hite", celebre in Corea. La replica? Secondo i dirigenti del marchio della birra, il loro prodotto compare per un non bene identificato "segno di gratitudine". Una cosa è certa: il management e la casa discografica di Psy, a polemica scoppiata, non se la sono sentiti di rimettere mano sul video e tagliare così le scene "incriminate". Così il dubbio rimane: ma allora i soldi sono stati versati veramente dalle ditte dei prodotti?