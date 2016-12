Addio a Thorgerson, il grafico del rock

foto Dal Web Correlati LE COVER CHE HANNO FATTO STORIA 11:38 - E' morto, stroncato da un cancro, Storm Thorgerson, grafico geniale che realizzò alcune delle copertine più famose della storia del rock. Il suo nome è legato soprattutto ai Pink Floyd: sue le cover di dischi come "The Dark Side Of Moon", "Animals" e Wish You Were Here". Ma lavoro anche per altri artisti come Led Zeppelin, Muse, Genesis e Peter Gabriel. - E' morto, stroncato da un cancro, Storm Thorgerson, grafico geniale che realizzò alcune delle copertine più famose della storia del rock. Il suo nome è legato soprattutto ai Pink Floyd: sue le cover di dischi come "The Dark Side Of Moon", "Animals" e Wish You Were Here". Ma lavoro anche per altri artisti come Led Zeppelin, Muse, Genesis e Peter Gabriel.

Thorgerson, 69 anni, era malato da tempo. Ha vissuto il suo periodo di maggior gloria negli anni 70, nell'epoca di maggior fulgore del vinile e legando il suo nome soprattutto a un genere musicale come il progressive e l'art rock, che gli consentiva di sprigionare al massimo la sua fantasia visionaria.



Lo studio grafico Hypgnosis, di cui Thorgerson era uno dei soci principali, è stato chiuso nel 1983 ma il grafico è andato avanti comunque a lavorare al design di album discografici fino a pochissimo tempo fa. Uno dei suoi ultimi lavori è stata la cover per la raccolta con il meglio dei Pink Floyd, "A Foot In The Door", uscita in coincidenza con la rimasterizzazione dell'intero catalogo del gruppo.