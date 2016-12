Rosario Dawson, sensuale e fetish per "GQ"

foto Gq Correlati MILLE LOOK 12:01 - Curve esplosive e sex-appeal da vendere. Rosario Dawson scalda il nuovo numero di "GQ", posando in versione fetish distesa languidamente su un divano di pelle. Sinuosa come una gatta, l'attrice ammette di non avere nessun pudore nel mostrarsi come mamma l'ha fatta, soprattutto sul set. La Dawson è infatti al centro di una sequenza hot nel thriller "Trance", dove interpreta una psicologa esperta in ipnoterapia. - Curve esplosive e sex-appeal da vendere.scalda il nuovo numero di "GQ", posando in versione fetish distesa languidamente su un divano di pelle. Sinuosa come una gatta, l'attrice ammette di non avere nessun pudore nel mostrarsi come mamma l'ha fatta, soprattutto sul set. La Dawson è infatti al centro didove interpreta una psicologa esperta in ipnoterapia.

In "Trance" è Elizabeth, un'esperta di ipnosi che cerca di far tornare la memoria ad un ladro di opere d'arte (James McAvoy), In seguito ad un'amnesia l'uomo ha dimenticato dove ha nascosto il bottino e ora è braccato da una banda di criminali



"Quando sono arriva quel giorno sul set ero perfettamente a mio agio perché sapevo qual'era il mio obiettivo - ha confessato a "E! News" - Quando avevo letto il copione mi ero chiesta perchè dovessi essere nuda in quella sequenza. Ho capito che quella è una delle scene cruciali del film, il momento in cui si svela un segreto che lega intimamente i due personaggi"