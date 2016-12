Battiato-Antony: doppio appuntamento dal vivo

- Franco Battiato e il gruppo newyorchese "Antony and The Johnson" daranno vita a due serate straordinarie, il 31 agosto al Mandela Forum di Firenze e il 2 settembre all'Arena di Verona. Il cantautore italiano e il complesso guidato da Antony Hegarty condivideranno il palco proponendo il proprio repertorio, accompagnati dalla Filarmonica Arturo Toscanini. I due artisti hanno già collaborato in passato nel duetto "Del suo veloce volo".

Il brano, contenuto nell'album "Fleurs 2" del 2008, è l'adattamento in italiano di Battiato-Sgalambro del brano originale degli Antony and The Johnson, intitolato "Frankestein". Per la prossima collaborazione dal vivo, ciascun artista proporrà il suo repertorio, con Rob Moose alla direzione d'orchestra e Thomas Bartlett al pianoforte per il gruppo americano, mentre il maestro Carlo Guaitoli dirigerà l'orchestra per Battiato e lo accompagnerà al piano. Sul palco ci saranno anche il tastierista Angelo Privitera, i chitarristi Davide Ferrario e Simon Tong, il bassista Andrea Torresani e il batterista Giordano Colombo.

I biglietti per assistere alle due esibizioni saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati ad un prezzo differente a seconda della location e del settore.