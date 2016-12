Corinne Clery: "Questo Tartufo è davvero moderno"

foto Ufficio stampa 10:31 - E' in scena al teatro San Babila di Milano, fino al 28 aprile, un classico della commedia, il "Tartufo" di Molière. Protagonisti principali sono Franco Oppini, Corinne Clery e Domenico Pantano. "E' una commedia che riesce a essere ancora attualissima - dice la Clery a Tgcom24 -, purtroppo i difetti dell'uomo sono invariati da secoli. La crisi? Si sente ma siamo ripagati dalla gioia del pubblico". - E' in scena al teatro San Babila di Milano, fino al 28 aprile, un classico della commedia, il "Tartufo" di Molière. Protagonisti principali sono Franco Oppini, Corinne Clery e Domenico Pantano. "E' una commedia che riesce a essere ancora attualissima - dice la Clery a Tgcom24 -, purtroppo i difetti dell'uomo sono invariati da secoli. La crisi? Si sente ma siamo ripagati dalla gioia del pubblico".

Chi non ha incontrato cento volte un Tartufo per le scale di casa, nelle riunioni, nelle scuole, in parlamento, in chiesa, in biblioteca? Tartufo è ormai sinonimo di ipocrisia e di falsità. Una satira impietosa della società nobiliare francese del '600 che, leggermente attualizzato, risulta perfetto anche ai giorni nostri. Truffatori e delinquenti non passano mai di moda e grazie a Moliere si riesce a riderci sopra.

"Ricordo che andavo a guardare il Tartufo alla comedie française da piccola, incantata da questa commedia. E quando mi è stata proposta non ci ho pensato due volte, tanto più che era tempo che desideravo lavorare con Franco Oppini".



Una commedia scritta a metà del '600 eppure ancora attuale. I difetti dell'uomo si tramandano a differenza delle qualità?

Purtroppo sì. Nella nostra società truffatori e delinquenti si sprecano quindi anche se cambia il contesto certi difetti sono perfettamente riconoscibili.



Lei si è dedicata al teatro ormai da qualche anno. Ha avvertito anche in questo settore la crisi?

Sicuramente, in particolare nell'ultimo anno. Purtroppo i Comuni, soprattutto quelli più piccoli hanno sempre meno soldi da investire e quando si taglia sulla cultura siamo veramente alla frutta, è la cosa più brutta.



La vostra è nonostante tutto una produzione importante, con tanta gente in scena...

Sì, e c'è stato anche un investimento non indifferente per le scenografie e i costumi. In un momento come questo, in cui la gente può andare meno a teatro, devi offrire uno spettacolo di qualità in modo che i soldi che lo spettatore tira fuori siano ben spesi. In quanto a noi possiamo venire incontro tagliando i cachet, facendo qualche meno data...



E' difficile?

Sì, lo è ma si va avanti lo stesso. L'importante è fare tutti qualche sacrificio per stare tutti un po' meglio in un momento duro. Il risultato però è che il pubblico viene a vederci e si diverte e vedere la gente uscire soddisfatta e la migliore soddisfazione.



Massimo Longoni