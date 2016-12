Mariangela Melato ancora una volta a teatro

foto Ufficio stampa Correlati L'ADDIO

MATTATRICE TRA CINEMA E TEATRO 14:24 - Il Teatro Elfo Puccini di Milano lunedì 22 aprile ricorda Anna Melato, Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Massimo Luconi e Maurizio Porro. - Il Teatro Elfo Puccini di Milano lunedì 22 aprile ricorda Mariangela Melato - scomparsa a gennaio - con una serata speciale ad ingresso libero. Verrà proiettato su grande schermo l'ultimo spettacolo dell'attrice "Il dolore", prodotto dal Teatro Stabile di Genova. Presenti all'incontro:

Con questo titolo, che Mariangela Melato ha desiderato fino all'ultimo portare sul nostro palcoscenico (era in programma per il novembre scorso), l'Elfo vuole far rivivere "la passione vivissima, lucida, tesa per l'arte della scena che ha che aveva in Mariangela il segreto e la risorsa più inviolabile ma, al tempo stesso, a disposizione di tutti".



Non si tratta di un testo teatrale, ma di un diario-romanzo che Marguerite Duras scrisse in prima persona, prendendo spunto da un drammatico periodo della sua vita. Entrata insieme con il marito Robert Antelme nella Resistenza antinazista (il loro gruppo era comandato da François Mitterand), la Duras trascorse, infatti, i lunghi mesi tra il giugno 1944 e il periodo immediatamente seguente la fine della guerra in attesa del marito, arrestato con la sorella dai nazisti e deportato a Dachau. E' in questa cornice storica che si consuma una tragedia insieme personale e universale. In una Parigi primaverile, in festa per la fine del conflitto mondiale, Marguerite si aggira sconvolta, come molte altre donne dei prigionieri e dei deportati che attendono notizie dei loro uomini. Ansia e speranza, gioia e dolore; ma intanto l’esistenza di ogni giorno prosegue, "perché – dice la Duras – si è costretti comunque a vivere".



INFORMAZIONI Ore 21 - Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33, Milano - Durata: 80- Ingresso libero - Info: 02/0066.0606