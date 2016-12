"Iron Man 3": nuove armature per l'uomo d'acciaio

- Il 24 aprile arriva nelle sale italiane "Iron Man 3", il primo della trilogia senza Jon Favreau alla regia, sostituito da Shane Black. Dopo il successo ottenuto con Iron Man e Iron Man 2, sono stati confermati senza riserve i protagonisti Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow oltre a Don Cheadle. Nel ruolo del cattivo c'è il grandissimo Ben Kingsley alias The Mandarin. Tgcom 24 vi offre un dietro le quinte in esclusiva.

Il nuovo regista è stato anche il popolare sceneggiatore della saga di "Arma Letale", affiancato da Drew Pearce. Nel nuovo film, l'industriale playboy Tony Stark vede il suo mondo andare in frantumi per mano di "The Mandarin". Stark intraprenderà una straziante missione alla ricerca del nemico giurato. Con le spalle al muro, dovrà sopravvivere senza i dispositivi creati per Iron Man, fidandosi solo del proprio ingegno e istinto per proteggere le persone che ama. Il video, proposto in esclusiva da Tgcom 24, offre un'anticipazione delle nuove armature iper-tecnologiche create da Stark.

Iron Man 3 conferma la tradizione di regalare ai più pazienti una scena post-credits che fa da collante con le altre pellicole della Marvel: alla fine dei titoli di coda, un personaggio molto amato farà la sua comparsa in un siparietto divertente.