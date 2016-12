Amoroso, Mengoni e Nek insieme sul palco

foto Olycom Correlati METEO BUONO PER LO SHOW

AMOROSO ALLEGRA SU TWITTER

Undici Big della musica italiana si ritrovano insieme l'11 maggio a Piazza del Duomo di Milano per "RadioItaliaLive - Il Concerto": Amoroso, Cremonini, Fabri Fibra, Mengoni, Negramaro, Nek, Raf, Ramazzotti, Stadio, Venditti e Zucchero. Flash mob alle 18 su "Cercavo amore" di Emma, assente perché ad "Amici", e alle 20 ogni cantante del cast proporrà dal vivo tre successi. Luca e Paolo sono i presentatori.

"Lo scorso anno 'RadioItaliaLive - Il Concerto' è stato un evento speciale per festeggiare i 30 anni della nostra radio - spiega Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia –. E' venuta un sacco di gente e abbiamo anche visto sui social le foto della grande fila che iniziava dalla Galleria Vittorio Emanuele. Abbiamo perciò deciso di ripetere l'esperienza mettendo insieme un cast di alto livello. Molti amici verranno apposta per cantare sul palco nonostante siano impegnati in tour europei. Perciò la scaletta, che stiamo studiando in questi giorni, sarà calibrata secondo le esigenze di ogni artista. Abbiamo rinnovato il cast e perciò abbiamo invitato di nuovo artisti che lo scorso anno non potevano venire perché impegnati in tour". Il concerto sarà trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it dalle ore 20. Mentre dalle 18 ci saranno dj-set e preshow a cura dei dj e dell’animazione di Radio Italia.



Luca e Paolo: "Omaggio a Jannacci e Califano" - "L'anno scorso sono rimasto colpito dei numeri fatti al concerto - ha commentato Luca Bizzarri a proposito del pubblico intervenuto per il concerto del trentennale della radio - e quest'anno sono contento di poterlo vedere da vicino. Mi piace da sempre la musica italiana e i primi dischi che ho avuto sono stati 'Radici' di Guccini e 'Sono solo canzonette' di Bennato". Vicino per gusti ad un certo genere di note italiane, è anche l'altro presentatore. "Ricordo che da piccolo in casa si ascoltava tanto De André e Tenco - racconta Paolo Kessisoglu - ma poi, da chitarrista, mi sono appassionato al rock, in particolare al progressive di gruppi come la Pfm". La premiata ditta Luca & Paolo, che presto tornerà al lavoro per due progetti cinematografici, un rammarico però ce l'ha: "In piazza - dicono i due a proposito di colui che li ha portati al Festival di Sanremo nel 2011- ci mancherà la spalla comica di Gianni Morandi". Per la serata, i due hanno in programma anche due omaggi, uno dedicato ad Enzo Jannacci ed uno a Franco Califano.

Andrea Conti