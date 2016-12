Beyoncé in tour con seno bene in vista

foto Splash News Correlati PANTERONA SUL PALCO 09:13 - Beyoncé ha dato il via al The Mrs Carter World Tour dal Kombank Arena di Belgrado in Serbia. In scaletta oltre venti brani tratti dai suoi più grandi successi. Il nuovo disco, infatti, più volte annunciato al momento non sembra essere pronto. In scaletta anche un omaggio a Whitney Houston con "I Will Always Love You". Vestiti supersexy tra cui una tuta in paillettes con seno ben in evidenza. Il 18 maggio tappa al MediolanumForum di Assago (MI). ha dato il via aldal Kombank Arena di Belgrado in Serbia. In scaletta oltre venti brani tratti dai suoi più grandi successi. Il nuovo disco, infatti, più volte annunciato al momento non sembra essere pronto. In scaletta anche un omaggio acon". Vestiti supersexy tra cui una tuta in paillettes con seno ben in evidenza. Il 18 maggio tappa al MediolanumForum di Assago (MI).

Emilio Pucci ha realizzato alcuni abiti per il tour. Il direttore creativo Peter Dundas ha reinterpretato l'immagine di una "dea rock" attraverso materiali e proporzioni, studiati per consentire la massima libertà di movimento ed espressione sul palco. "Vestire un personaggio come Beyoncé è sensazionale. Lei rappresenta un mix di bellezza, bravura e pura energia. Guardarla mentre faceva le prove, prima dei nostri fitting, è stata una grande fonte di ispirazione. Beyoncé è una vera icona ed è stato un enorme privilegio per me e la Maison poter realizzare gli abiti", dice Peter Dundas.



SCALETTA DEL CONCERTO A BELGRADO - 1 Run The World (Girls) 2 End of Time 3 Flaws and All 4 Get me Bodied 5 Baby Boy 6 Diva / I Been On 7 Party 8 Dance for You 9 Freakum Dress 10 I Care 11 I Miss You 12 Schoolin’ Life 13 Why Don’t You Love Me? 14 1+1 15 Irreplaceable 16 Resentment 17 Love on Top 18 Survivor 19 Countdown 20 Crazy in Love 21 Single Ladies 22 I Was Here 23 I Will Always Love You (Whitney Houston) 24 Halo