Paltrow: "Mi sono sposata grazie al gossip"

MAGRISSIMA 09:39 - Top striminzito, gambe in bella vista, sorriso ammaliatore. Gwyneth Paltrow non ha paura del tempo che passa e a quarant'anni si mostra in forma sulla cover di "Haper's Bazaar". L'attrice sta promuovendo l'ultimo film, "Iron Man 3", che ai primi di maggio arriverà nelle sale di tutto il mondo. Una vita passata tra set e gossip, a cui deve il suo matrimonio. L'amore con il futuro marito è infatti scoccato grazie ad un finto rumors. - Top striminzito, gambe in bella vista, sorriso ammaliatore.non ha paura del tempo che passa e a quarant'anni si mostra in forma sulla cover di "". L'attrice sta promuovendo l'ultimo film, "", che ai primi di maggio arriverà nelle sale di tutto il mondo. Una vita passata tra set e gossip, a cui deve il suo matrimonio. L'amore con il futuro marito è infatti scoccato grazie ad un finto rumors.

L'attrice ha infatti svelato che ha conosciuto il suo futuro marito, il leader dei Coldplay Chris Martin, dopo che i tabloid li annunciavano già come una coppia: "Se abbiamo cominciato a frequentarci è stato tutto merito del gossip. Sui giornali cominciavano a scrivere che stavamo insieme, mentre io non lo avevo nemmeno mai incontrato".



"Lui una sera era a Los Angeles per un concerto e aveva una cotta per un'attrice che doveva raggiungerlo, ma poi non si è presentata - ha continuato l'attrice - Lui indispettito ha detto 'questa è la mia fidanzata Gwyneth Paltrow'...". Poi l'incontro a Londra, il matrimonio nel 2003 e i due figli, Apple e Moses. Come una favola.