Kim Basinger senza sottoveste

Aveva stregato gli uomini di tutto il globo con le scene ad alto tasso erotico di "9 settimane e ½" e le sue foto per Playboy negli Anni Ottanta rimangono una chicca per appassionati. Ma, adesso, Kim Basinger, è quasi irriconoscibile. Appesa la sottoveste bianca al chiodo, va a fare la spesa avvolta in una felpa con jeans extralarge e sandali. La chioma bionda e l'invidiabile stacco di coscia ci sono ancora ma il look lascia un po' a desiderare.

Il fisico c'è ma non si vede - L'ultima volta è apparsa nelle sale cinematografiche tre anni fa in "Segui il tuo cuore", pellicola con Zac Efron, che non ha certo lasciato traccia indelebile nella cinematografia mondiale. Lontano dai riflettori, l'artista sembra essersi rilassata un po' troppo. Kim è una bellezza di ascendenza multietnica che nel suo albero genealogico ha sangue tedesco, svedese e, perfino cherokee. Un mix genetico che, ancora non tradisce la bionda nata nel 1953 ma che lei seppellisce sotto strati di vestiario. In giro coi sacchetti della spesa, indossa una felpa da giocatore di football bianca e blu sopra un'altra felpa nera e una t-shirt slargata. A coprire le sue gambe da fenicottero, enormi jeans di un grigio slavato. Completano l'outfit, i sandali bordeaux con zeppa. L'attrice sembra essersi vestita al buio. Inoltre, i suoi lineamenti androgini che prima erano una caratteristica della sua avvenenza, si sono accentuati al punto da farla assomigliare ad Arnold Schwarzenegger.