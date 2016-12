10:47 - E' il film cult degli Anni Ottanta che lanciò una ventenne Jennifer Beals nei panni della ballerina Alex Owens. Adesso "Flashdance" compie trent'anni anche se il tempo sembra non essere passato. La critica non accolse bene la pellicola, ma in poche settimane il regista Adrian Lyne sbancò il botteghino. Non solo. La colonna sonora, "Flashdance… What a Feeling", interpretata da Irene Cara vinse l'Oscar come miglior canzone nel 1983.

E pensare che per quella parte venne provinata, e scartata, una giovanissima Demi Moore che però dopo si prese la sua bella rivincita con "Ghost". Il film lanciò la bellissima Beals che negli ultimi anni è tornata alla ribalta (senza però replicare il grande successo) nella serie tv Usa lesbo "The L word" in cui veste i panni della "femmina alfa" Bette Porter. Meno fortuna ha avuto invece il co-protagonista Michael Nuori (Nick Hurley) che pochi mesi fa è finito in manette con l'accusa di violenza domestica. Quanto al regista, Lyne, ha continuato con il filone "erotico" con film hot come "9 settimane 1/2", "Attrazione fatale", "Proposta indecente" e "Lolita". Anche se "Flashdance" rimane forse il suo grande capolavoro.