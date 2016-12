Christina Aguilera si regala una reggia

La star di "Anger Management" è nota per le sue rumorose feste che si protraggono fino al mattino disturbando tutto il vicinato. Nell'esclusiva località vivono numerose celebrità tra cui il cantante Robbie Williams e la mondana Paris Hilton. Il palazzo è stato precedentemente affittato da Adrienne Maloof, ex attrice di "The real Housewives of Beverly Hills" che si dice abbia pagato 20 mila dollari al mese per vivere lì dopo il divorzio dal chirurgo plastico Paul Nassif, e che avesse un'opzione per acquistarla, ma poi si è trasferita altrove senza comprarla.



Sembra che l'ex giudice del talent show "The Voice" abbia scelto una sistemazione più "ristretta" rispetto a quella che la ospitava a Beverly Hills e in cui aveva vissuto con l'ex marito Jason Bateman. La Aguilera acquistò dagli Osburne la villa, che apparve anche nel reality "The Osbournes", e riuscì a rivenderla a oltre 13 milioni di dollari, dopo averla lasciata sul mercato per due anni.