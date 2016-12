Successo in Giappone per il Teatro La Fenice

foto Mitsuru Moriguchi 15:22 - Meglio di così non poteva andare la tournèe in Giappone del Teatro La Fenice. Un successo decretato innanzitutto dal pubblico. Botteghini esauriti da tempo a Osaka, Tokyo e Nagoya, nonostante un biglietto in prima fila costasse anche 45.000 yen, circa 450 euro. E poi dalla critica e dalla stampa. Il quotidiano Asahi Shimbun, 8 milioni di copie vendute ogni giorno, ha pubblicato in prima pagina, con tanto di foto a colori, il resoconto della serata inaugurale. - Meglio di così non poteva andare la tournèe in Giappone del Teatro La Fenice. Un successo decretato innanzitutto dal pubblico. Botteghini esauriti da tempo a Osaka, Tokyo e Nagoya, nonostante un biglietto in prima fila costasse anche 45.000 yen, circa 450 euro. E poi dalla critica e dalla stampa. Il quotidiano Asahi Shimbun, 8 milioni di copie vendute ogni giorno, ha pubblicato in prima pagina, con tanto di foto a colori, il resoconto della serata inaugurale.

Al termine di ogni esibizione, oltre alle numerose richieste di bis, non è mancato il rito degli autografi, con centinaia di spettatori in fila nei foyer ad attendere i cantanti. Tra i più applauditi, il tenore Massimiliano Pisapia e il soprano Amarilli Nizza. Prima tappa Osaka, nella rinnovata Festival Hall, capace di ospitare, all’interno di un grattacielo di 37 piani, sino a tremila persone. Acustica perfetta, tecnologie d’avanguardia, un palcoscenico tre volte più grande la media dei teatri europei. L’Orchestra e il Coro del Teatro veneziano, diretti dal maestro coreano Myun-Whun Chung, sono stati protagonisti di quattro concerti di gala, proponendo arie tratte da Rigoletto, Traviata, Bohème, Guglielmo Tell, Aida, Nabucco, Madame Butterfly ed altre ancora. Quattro poi le rappresentazioni dell’Otello. E non poteva essere diversamente, nell’anno del Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi.



Da Venezia sono giunte in Giappone quasi 300 persone, tra professori d’orchestra, artisti del coro, tecnici del suono e delle luci. Presenti anche il Sovrintendente della Fenice, Cristiano Chiarot e il Direttore artistico Fortunato Ortombina. Dall’Italia sono arrivati anche tutti gli strumenti e le scenografie: dalle pedane ai lampadari, dalle casse utensili agli abiti di scena. Il capo della sartoria ha avuto il suo bel d’affare per adattare i costumi alle comparse giapponesi, di corporatura più esile rispetto a quella degli abituali figuranti italiani. Una tournèe dall’alto valore artistico, ma anche promozionale. Non a caso, hanno visto bene di volare ad Osaka anche il Sindaco della città lagunare, Giorgio Orsoni, accompagnato da una delegazione di imprenditori.



Il Giappone infatti guarda con grande interesse al nostro Paese, alle nostre città d’arte e alle eccellenze del Made in Italy. Per Venezia dunque, e per l’intero sistema Italia, la Fenice rappresenta un invidiabile e prestigioso biglietto da visita, grazie al quale incrementare il turismo proveniente dall’intero Far East. La cultura dunque al servizio dello sviluppo economico. Un’opportunità che, di questi tempi, non è da sottovalutare.

Dal nostro inviato a Osaka, Paolo Brinis