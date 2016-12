Drew Barrymore: "Mi è cresciuto il pizzetto"

08:38 - No, a preoccupare Drew Barrymore, la star di "E.T. L'extraterrestre" e "Charlie's Angels", diventata mamma all'età di 38 anni, non sono i chili di troppo (venti) presi durante la gravidanza ma un imbarazzante "pizzetto rosso". Sembra infatti che, come ha confessato la stessa attrice, mentre aspettava la piccola Olive le siano spuntati strani peli sul viso, di cui però andava "fiera".

Dunque non sono stati i 20 chili presi in gravidanza il problema di Drew, ma un antiestetico pizzetto rosso che le è cresciuto sul viso, seguito da una pigmentazione delle guance. Con la maternità l'attrice ha perso la sua forma perfetta ma, per ora, non ha la minima intenzione di tornare al suo peso forma, né di impegnarsi mettendosi a dieta perché vuole godersi la sua bimba con serenità. Per tutto il resto troverà tempo quando arriverà il momento. Dichiarazioni queste che faranno tirare un sospiro di sollievo a tutte le madri che si sentono a disagio con i problemi post-parto facendole sentire "normali". Ma suo marito Will Kopelman sarà stato atrettanto fiero del pizzetto di Drew?