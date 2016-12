Playboy mette gli occhi su Vanessa e Selena

foto Twitter Correlati BOLLENTI SUL SET

Vanessa: "Che ansia il sesso a tre" 12:00 - Selena Gomez e Vanessa Hudgens hanno salutato definitivamente i giorni da stelline Disney con l'uscita di "Spring Breakers". I party spinti all'eccesso nella pellicola hanno catturato l'attenzione di Playboy. La rivista ha twittato che le due attrici sono invitate al prossimo party che si terrà nella celebre villa della rivista. Inoltre, è stato postato uno scatto promozionale del film dove le due posano in modo sexy con un bikini. hanno salutato definitivamente i giorni da stelline Disney con l'uscita di "Spring Breakers". I party spinti all'eccesso nella pellicola hanno catturato l'attenzione di. La rivista ha twittato che le due attrici sono invitate al prossimo party che si terrà nella celebre villa della rivista. Inoltre, è stato postato uno scatto promozionale del film dove le due posano in modo sexy con un bikini.

Toglieranno quei bikini? - Secondo alcuni, la rivista in questo modo starebbe tastando il terreno per verificare se le due attrici abbiano l'intenzione di posare senza veli per il magazine hot. Mentre non ci sono dubbi che la rivista avrebbe tutte le intenzioni di spogliare le due star non sappiamo cosa aspettarci da loro.



La ventenne Selena Gomez si era parecchio indispettita per una finta cover di Playboy che la ritraeva coperta solo da due sbaffi di vernice grazie all'uso sapiente di Photoshop.



Vanessa Hudgens, d'altro canto, sebbene abbia girato un audace ménage à trois in "Spring Breakers" con Ashley Benson e James Franco, ha parlato dello scandalo dovuto alla pubblicazione di alcuni suoi scatti intimi senza niente addosso come del “peggior momento della carriera”. Dunque, non si può essere affatto certi che abbia l'intenzione di togliersi la biancheria intima per la rivista patinata.