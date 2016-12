Psy, "Gentleman" vola oltre i 50 milioni di click

foto Da video Correlati LOOK DA "GENTLEMAN"

Dopo il successo "Gangnam Style" (1 miliardo di visualizzazioni), Psy sembra intenzionato a fare il bis. "Gentleman", il nuovo video del rapper sudcoreano, è volato in poche ore oltre i 50 milioni di click e la corsa non sembra destinata ad arrestarsi. Musica orecchiabile e balletto semplice sono alla base della cifra-record e sul web spopolano i tutorial che insegnano, oltre al balletto, il look giusto da indossare.

Una coreografia semplice quella di "Gentleman", che comprende una prima parte di ancheggiamenti a gambe larghe con un mano appoggiata sul mento, muovendo la testa a destra e a sinistra. Poi braccia e mani in aria, per mimare il gesto dei soldi. A seguire la mossa laterale saltellando prima a destra e poi a sinistra, con le mani rivolte nella direzione opposta.



Un vera Gentleman-fever che ha già contagiato tutto il web e ha visto fiorire decine di tutorial in tutto il mondo. Tra questi anche uno nel quale si suggerisce il look giusto per essere uguali a Psy e un'altra dedicata alle ragazze che vogliono cimentarsi della danza, senza rinunciare alla giusta dose di sex-appeal.