Justin Bieber: "Anna Frank sarebbe mia fan"

- Sono settimane difficili pera livello di immagine. Prima il ritardo sul palco e il malore, poi la discussione con i paparazzi, le accuse di fumare marijuana, di essere un tatuatore abusivo e la denuncia di trattare la sua scimmietta come un oggetto. Nelle ultime ore, l'ennesima sparata durante la visita alla casa diche, a suo dire, sarebbe stata una sua fan. E sul web infuria la polemica.

Dopo un concerto tenuto ad Anversa, in Belgio, e prima di esibirsi ad Amsterdam, l'idolo dei teenager di tutto il mondo ha fatto visita, con alcuni amici e le immancabili guardie del corpo, all'alloggio segreto in cui Anna Frank e la sua famiglia si nascosero nella capitale olandese. "Essere venuto qui mi ha davvero ispirato. Anna è stata una grande ragazza. Magari sarebbe stata una 'belieber'...". A lasciare queste poche righe sul libro dei visitatori del nascondiglio è stato lo stesso cantante canadese, come confermato da casa Frank.



Un modo per ricordare il proprio passaggio e per depositare una riflessione personale. Il problema è che le sue parole sono state rese pubbliche con un post sul suo sito Facebook: in rete si è alzato un vero e proprio "polverone" e da ore rimbalzano critiche e prese di distanza.