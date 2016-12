"The Avengers" conquista i Movie Awards

foto Ap/Lapresse Correlati I VINCITORI SUL RED CARPET

PARTERRE DI STELLE 13:06 - Le vere stelle della notte degli "Mtv Movie Awards" sono stati i supereroi. "The Avengers " si è infatti portato a casa l'ambito premio di miglior film, oltre al riconoscimento come miglior cattivo e miglior combattimento. Pioggia di premi anche per "Il lato positivo" (miglior performance maschile e femminile, miglior bacio), mentre la statuetta per la rivelazione dell'anno è andata a Rebel Wilson, per il la sua interpretazione in "Voices". - Le vere stelle della notte degli "" sono stati i supereroi. "" si è infatti portato a casa l'ambito premio di, oltre al riconoscimento come miglior cattivo e miglior combattimento. Pioggia di premi anche per "" (miglior performance maschile e femminile, miglior bacio), mentre la statuetta per laè andata a, per il la sua interpretazione in "Voices".

A farla da padrone il cast di "The Avengers". Oltre al premio come miglior film, la pellicola ha trionfato anche nelle sezioni di miglior cattivo (Tom Hiddleston nei panni del perfido Loki) e di miglior scena di combattimento, con il team formato da Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans e Jeremy Renner.



La coppia formata da Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, protagonisti de "Il lato positivo", ha convinto sia individualmente (miglior interpretazione maschile e femminile), che insieme (miglior bacio).



Tra i volti nuovi del grande schermo si è fatto notare quello dell'australiana Rebel Wilson, eletta miglior rivelazione dell'anno grazie al ruolo di Fat Amy nel film-musical "Voice". La pellicola ha ricevuto anche un secondo premio come miglior momento musicale, mentre l'intero cast ha aperto la serata di gala dei "Movie Awards" con un'esibizione live.