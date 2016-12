Psy, dopo Gangnam Style ecco "Gentleman"

foto LaPresse Correlati LE IMMAGINI DEL VIDEO

IL NUOVO TORMENTONE

IL CONCERTO DI SEOUL 15:36 - Il cantante sud-coreano Psy - che ha raggiunto il successo mondiale grazie al tormentone web Gangnam Style - ha organizzato un mega-concerto a Seoul, trasmesso in streaming in tutto il mondo, per lanciare l'atteso video del suo nuovo singolo "Gentleman". Circa 50.000 fan hanno assistito all'evento nello stadio cittadino e Psy ha espresso l'intento di voler "far rumore oltre la frontiera", riferendosi alla vicina Corea del Nord. - Il cantante sud-coreano- che ha raggiunto il successo mondiale grazie al tormentone web Gangnam Style - ha organizzato, trasmesso in streaming in tutto il mondo,. Circa 50.000 fan hanno assistito all'evento nello stadio cittadino e Psy ha espresso l'intento di voler "", riferendosi alla vicina Corea del Nord.

Nonostante il clima caldissimo con la vicina Corea del Nord, Psy aveva promesso di voler fare rumore aldilà della frontiera, per condividere con i nord coreani la gioia che porta la sua musica. "Questa sera 50.000 coreani e io stesso dobbiamo cantare forte perchè ci sentano" ha dichiarato il cantante poco prima del concerto.



Il nuovo singolo, "Gentleman", è uscito in contemporanea in ben 119 Paesi e si propone di arrivare alle vette di "Gangnam Style". Il video del brano mostra il rapper nelle vesti di un Casanova, che strapazza le sue conquiste con dispetti e scherzi di cattivo gusto. "Lo stile della coreografia richiama le danze tradizionali della Corea del Sud - spiega Psy - Gangnam Style ha riscosso un successo senza precedenti grazie a Internet: il video postato su YouTube nel 2012 detiene il record assoluto di un miliardo di visualizzazioni. Sarà difficile bissare il successo".