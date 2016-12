Kristen e Robert mano nella mano

foto Fama Correlati DUE PICCIONCINI

QUANDO LUI SOFFRIVA 13:13 - Al centro del gossip dopo il tradimento di lei, Robert Pattinson e Kristen Stewart passeggiano mano nella mano a Los Feliz. Le foto pubblicate dalla rivista "Fama" smentiscono le voci su una loro presunta riappacificazione a scopi esclusivamente commerciali. Questi, infatti, non sono gli scatti d'ordinanza sul red carpet, ma attimi quotidiani di una coppia a passeggio.

A pranzo dalla suocera - I due hanno trascorso la Pasqua insieme ospiti della madre di lei a Malibu e hanno festeggiato il compleanno, che cade il 9 aprile, della Stewart.



Il tradimento - La coppia si era separata dopo la pubblicazione di alcuni scatti compromettenti che ritraevano l'attrice con il regista Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il cacciatore I due fedifraghi, Kristen era prossima alle nozze con Robert e lui era sposato con Liberty Ross, si erano conosciuti sul set di "Biancaneve e il cacciatore". L'intrallazzoha avuto conseguenze nefaste per i due: Sanders ha divorziato e Kristen si era lasciata. Ma dopo "l'incidente di percorso", Pattinson e la Stewart si erano fatti fotografare sorridenti in occasione dell'uscita dell'ultimo film della saga "Twilight".



Mani intrecciate - Adesso, però, i due non si mostrano insieme solo nelle occasioni ufficiali. In tenuta ultrasportiva, lui in jeans e t-shirt, lei in pantaloncini, sneakers a cappellino da baseball, passeggiano con disonvoltura e non si mollano per un istante, in barba alle critiche. Adesso, dopo che i due si erano distaccati, per mesi perché Pattinson era in Australia sul set di “The Rover”, le loro mani si stringono come quelle di tutti gli innamorati del mondo. Quest'estate, però, Robert si prepara per un viaggio in camper attraverso l'Europa con amici tra cui spicca la sexy cantante Katy Perry. Riuscirà la coppia a resistere anche a questa prova?