Modà: "Il nostro tour per scacciare via la crisi"

foto Davide di Lorenzo Correlati LIVE A TUTTO ROCK 11:06 - Dopo il sold out al Palalottomatica Roma, i Modà sbarcano al MediolanumForum di Assago, dove la band si esibirà anche il 15, il 22, il 23 aprile e il 6 maggio. La band ha messo a segno il tutto esaurito per i primi quattro concerti. "Abbiamo una grande responsabilità - dice il frontman Kekko a Tgcom24 - far passare due ore spensierate ai nostri fan. I bambini fino a 7 anni non pagano, vogliamo scacciare così la crisi".

I fan verranno accolti da due ore di concerto sprigionato da un mega palco e uno schermo alle spalle di Kekko, Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Enrico Zapparoli (chitarra acustica), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). Tre le passerelle che tagliano la platea del pubblico proprio per entrare in contatto con i fan, artefici del successo della band che si gode il successo dell'album "Gioia", certificato disco di platino.



Quattro sold out a Milano e "Gioia" disco di platino. Cosa volere di più?

Nulla di più. Sono contentissimo e non si può chiedere di più. Abbiamo una grande responsabilità: quella di salire sul palco e far divertire i fan che vengono ai nostri concerti per staccare la mente dai grandi problemi quotidiani dovuti alla crisi.



La novità del tour è il cine-concerto. Come vi è venuta l'idea?

Volevamo ricreare la situazione in cui l'emozione della musica andasse di pari passo con quella visiva. I video sono stati creati ad hoc per ogni canzone e con attori diversi per raccontare una storia.



Dopo la colonna sonora di "Bianca come il latte e rossa come il sangue" ci avete preso gusto con il cinema, pensate di comporre altre colonne sonore?

L'esperienza con il film di Giacomo Campiotti è stata straordinaria e siamo stati ben felici di inserire "Se si potesse non morire" nella colonna sonora, poi tutto il cast ha partecipato anche al videoclip. Se venissero altre offerte perché no...



Sarai lontano da Gioia?

Per forza. La bimba ha ancora 15 mesi e non può di certo seguire tutte le tappe del tour ma in alcune verrà e mi renderà molto felice.



A proposito di bambini, proprio per il tour avete cercato di far loro una sorpresa...

La nostra agenzia live Friends&Partner ha consentito di mantenere gli stessi prezzi del “Viva i Romantici Tour”. Il fatto di agevolare anche i bambini (fino a 7 anni non pagano e fino a 10 invece hanno biglietti ridotti) è anche perché sono i nostri fan del futuro! Tutte queste iniziative comunque sono un tentativo per aiutare le persone in tempi di crisi che magari cercano un piccolo svago di due ore dalla dura realtà quotidiana.



Hai partecipato ad "Amici" duettando con Greta. Cosa ne pensi di lei?

Siamo già stati altre volte ad "Amici" ci siamo trovati benissimo e poi Maria De Filippi ci coccola sempre, con lei ho un bellissimo rapporto di stima. Greta è stata bravissima a cantare "Se si potesse non morire", canzone difficilissima per una donna e non solo si è adattata alla mia tonalità ma ha anche dato sfoggio di un'ottima capacità interpretativa. Poi mi ha anche fatto piacere aiutare Emma, la sua caposquadra.



Hai scritto per Alessandra Amoroso, contento del risultato?

Dopo "Urlo e non mi senti" le nostre strade si sono incrociate per "Il solo al mondo". Una canzone che esalta le doti vocali di Alessandra al massimo. La interpreta in modo stupendo.



Ultima domanda per tornare al tour. C'è un concerto a San Siro tra i progetti?

Il destino per ora ci ha portato a mettere a segno quattro sold out al MediolanumForum, se il destino vorrà al momento giusto arriveremo pure a San Siro.



TUTTE LE DATE: 14 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT, 15 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT, 19 aprile ROMA Palalottomatica, 20 aprile ROMA Palalottomatica, 22 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT, 23 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT, 3 maggio GENOVA 105 Stadium, 4 maggio TORINO Pala Olimpico – SOLD OUT, 6 maggio MILANO Mediolanum Forum, 8 maggio BOLOGNA Unipol Arena, 10 maggio PADOVA Pala Fabris – SOLD OUT, 11 maggio PADOVA Pala Fabris, 14 maggio BOLZANO Pala Onda, 17 maggio FIRENZE Nelson Mandela Forum, 18 maggio FIRENZE Nelson Mandela Forum, 21 maggio CASERTA Pala Maggiò, 22 maggio BARI Pala Florio, 25 maggio PALERMO Velodromo, 5 ottobre TORINO Pala Olimpico

