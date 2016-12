Mario Nunziante: "Sono papà e canto Mango"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 11:54 - Mario Nunziante è tornato alla carica. Ha partecipato all'ottava edizione di "Amici", poi un contratto con la Sony magicamente annullato ("mi hanno mandato una semplice raccomandata"), la vittoria a un nuovo talent "Musicflash" e un nuovo singolo e video "Voce senza voce" firmato da Mango. Il cantante però a Tgcom24 confessa il suo grande amore per la sua Sarah e il loro figlio Gioele. è tornato alla carica. Ha partecipato all'ottava edizione di "", poi un contratto con la Sony magicamente annullato ("mi hanno mandato una semplice raccomandata"), la vittoria a un nuovo talent "" e un nuovo singolo e video "Voce senza voce" firmato da. Il cantante peròconfessa il suo grande amore per la suae il loro figlio Gioele.

Cos'è successo dopo la partecipazione ad "Amici"?

Sono passati 4 anni dalla mia partecipazione ad "Amici". Dopo quell’esperienza ho pubblicato un Ep “Ogni istante che vivrai“ con la Sony ed è seguita una ricca estate live. Poi ho continuato a scrivere, ho scomposto due brani insieme a Luca Napolitano interpretati da quest’ultimo e pubblicati in due album diversi. In seguito ho provato l’Accademia di Sanremo per due anni ma non è andata a buon fine. L’estate scorsa ho deciso di partecipare ad un talent online “Musicflash” dove hanno partecipato più di 900 band e ci sono stati più di 45 mila voti. Sono riuscito a vincere il concorso e da lì è partita la mia seconda produzione musicale. Ho firmato un contratto con l’etichetta Fma e con il produttore Marcello Pozza, realizzando un Ep sotto la produzione artistica di Davide Bosio e Dave Canazza che ha preso il nome del primo singolo appunto “Voce Senza Voce” .



Come hai risolto il contratto con la Sony?

Il contratto è finito dopo un anno senza nessun avviso, con una semplice raccomandata hanno deciso di “mandarmi via”. Ammetto che ci sono rimasto male soprattutto per non avere avuto la possibilità di essere ascoltato ma sono passati tre anni e vado avanti lo stesso.



"Voce senza voce" come è nato?

Ho ascoltato la prima volta il brano l’estate scorsa. Subito dopo la vittoria del talent “Musicflash”, il mio produttore Marcello Pozza mi ha detto che un grande artista italiano aveva intenzione di scrivermi una canzone: era Mango. E' stata una sorpresa per me perché è un artista che mi è sempre piaciuto. Il brano è stato scritto insieme a Carlo De Bei e Cinzia Farolfi ma la sorpresa più grande è stata che Mango ha deciso di incidere un “cameo” finale nella canzone, che grande soddisfazione!



Cosa puoi rivelarci del tuo Ep?

L'Ep è uscito il 25 marzo su tutte le piattaforme digitali e per una scelta di produzione non uscirà in forma fisica. Appena uscito ha raggiunto su iTunes il 37esimo posto in classifica tra i più venduti e il video ha giaà superato le 10mila visualizzazioni su YouTube. L'Ep è composto da 4 brani: "Voce senza voce”, ”Questo immenso”, ”L'amore torna” e “Oggi ho”. E' previsto per fine maggio l’uscita di un secondo singolo.



Sei rimasto in contatto con Luca Napolitano?

Sì ma da quando è nato Gioele ci vediamo e ci sentiamo di meno. Abbiamo collaborato per la scrittura di un brano nell’Ep.



Com'è la tua esperienza di padre?

E' indiscutibilmente la più bella esperienza della mia vita. Gioele ha riempito e colorato le giornate mie e di Sarah. Cresciamo ogni giorno insieme a lui, è un amore illimitato e sconfinato ed ha cambiato in meglio la mia vita. Con Sarah stiamo già progettando il matrimonio e stiamo focalizzando tutte le nostre energie per trovare la giusta stabilità economica e garantire un futuro alla famiglia - magari anche ingrandirla - che di questi tempi diventa sempre più difficile. Purtroppo per lei sarà costretta a sposarmi!



Hai visto "Amici" quest'anno? Chi ti piace?

Onestamente quest’anno non sono riuscito a seguire la nuova edizione. Avevo ascoltato Ruben e mi piaceva molto!

Andrea Conti