Cincotti: "Io con Katie Holmes? Gossip folle!"

foto LaPresse Correlati NESSUN FLIRT 10:03 - Peter Cincotti fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Il cantante, che si è presentato a Sanremo con Simona Molinari, smentisce all'agenzia Ansa la relazione con Katie Holmes: "Un gossip folle". E sul presunto flirt con Simona dribbla: "Me lo chiedo anch'io". Il cantautore italoamericano è pronto per il tour: il 13 aprile sul palco del Teatro Trianon a Napoli, il 14 all'Auditorium di Roma e il15 al Gran Teatro Geox di Padova. fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Il cantante, che si è presentato a Sanremo con, smentisce all'agenzia Ansa la relazione con: "Un gossip folle". E sul presunto flirt con Simona dribbla: "Me lo chiedo anch'io". Il cantautore italoamericano è pronto per il tour: il 13 aprile sul palco del Teatro Trianon a Napoli, il 14 all'Auditorium di Roma e il15 al Gran Teatro Geox di Padova.

Cincotti poi parla a tutto tondo di musica: "Non mi è mai piaciuto essere chiamato enfant prodige, anche se ho cominciato a suonare il piano quando avevo tre anni, praticamente lo suonavo già nell'utero di mia madre!". Tra le collaborazioni pensa a "un duetto al pianoforte con Stevie Wonder o con Elton John". Infine qualche considerazione sul suo disco "Metropolis": "Racconto le gioie e i mali dell'esperienza urbana contemporanea da diverse prospettive. Voglio rappresentare come viviamo oggi. Siamo diventati molto pigri, le nuove tecnologie hanno ridotto la distanza tra ciò che sappiamo fare e cioò che non sappiamo fare. Sono pessimista nei confronti del futuro. Ci siamo spinti troppo oltre. Ogni tanto - conclude - dovremmo spingere il tasto pausa sulla follia della vita quotidiana. Credo che siamo diventati un po' dei mostri".