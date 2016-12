Jennifer Aniston: "Con Pitt nozze stressanti"

- Per le nozze con Justin Theroux, la parola d'ordine diè sobrietà. Perché il wedding planner Kevin Lee ha rivelato che i preparativi per il primo matrimonio conerano stati troppo "stressanti". Costato un milione di dollari, con 13 minuti di fuochi d'artificio e centinaia di persone, è stato "intenso". Brad voleva le cose in grande stile e lei sognava un giorno speciale, ma alla fine non se l'è goduto.

Il guru degli allestimenti, ancora alle dipendenze dell'attrice, ha svelato che questa volta il tenore dell'evento sarà molto diverso. Lee ha spiegato che l'attrice non si trova a suo agio con una cerimonia sontuosa e che adesso non ha intenzione di spendere milioni di dollari per una festa nuziale con centinaia di persone che conosce a malapena. Sempre secondo quanto dichiarato da Lee, Jennifer Aniston e Justin Theroux desiderano una celebrazione "più dolce e romantica" e ha aggiunto che lei è molto innamorata, ha trovato la sua anima gemella ed è davvero quello che conta.



Jennifer ha già scelto l'abito e le fedi, anche se c'è ancora il massimo riserbo sulla data e sul luogo del rito nuziale. Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere a maggio, in California. La tradizione, infatti, vuole che sia la sposa a 'imporre' il suo luogo d'origine per le nozze, e la coppia sembra aver deciso di rispettarla. Lui però viene dalla Grande Mela e non ha mai fatto mistero del suo attaccamento alle radici newyorkesi e, quindi, per risolvere il problema, si terrà un'altra cerimonia a beneficio di tutti i parenti e gli amici della East Coast, che avrà luogo presumibilmente in estate.