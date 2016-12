Psy torna e ci riprova con "Gentleman"

foto LaPresse Correlati IL NUOVO TORMENTONE 09:24 - Dopo il successo mondiale del tormentone "Gangnam Style", con gli ormai celebri passi di danza a simulare un rodeo, il rapper sudcoreano Psy ci riprova. E' uscito sul Web e in contemporanea a 119 Paesi del mondo "Gentleman". La canzone per struttura è abbastanza simile a "Gangnam Style". Riuscirà il rapper a bissare l'exploit sorprendente del precedente? - Dopo il successo mondiale del tormentone "", con gli ormai celebri passi di danza a simulare un rodeo, il rapper sudcoreanoci riprova. E' uscito sul Web e in contemporanea a 119 Paesi del mondo "". La canzone per struttura è abbastanza simile a "Gangnam Style". Riuscirà il rapper a bissare l'exploit sorprendente del precedente?

"I-I I'm a, I-I-I I'm a, I-I-I I'm a, mother-futha-gentleman" è il ritornello in inglese del nuovo brano. Il video di "Gentleman" per ora è top secret ma si sa che "lo stile della coreografia alla base richiama le danze tradizionali della Corea del Sud. E' un'altra canzone molto orecchiabile e la danza è nota a tutti i coreani e non agli stanieri", dice Psy. "Gangnam Style ha riscosso un successo senza precedenti grazie a Internet: il video postato su YouTube nel 2012 detiene il record assoluto di un miliardo di visualizzazioni. A queste si aggiungano le numerose parodie. Sarà difficile bissare il successo con "Gentleman" ma qualora Psy ci riuscisse sarebbe veramente un fenomeno.