Rita Ora, cover per "The Hunger"

foto Hunger magazine Correlati LE BELLEZZE SU "HUNGER"

RITA E CARA, COPPIA HOT

JESSIE J IN INTIMO 16:35 - C'è una cover dedicata all'artista Rita Ora tra le sei opzioni della quarta edizione della rivista "The Hunger", diretta dal fotografo britannico Rankin. La cantante di origine kosovare parla dell'anno che le ha cambiato la vita tra l'album “Ora” e la storia d'amore con la super model Cara Delevigne. Altra cover è dedicata alla cantautrice britannica Jessie J che rivela il sound del suo nuovo album. - C'è una cover dedicata all'artista Rita Ora tra le sei opzioni della quarta edizione della rivista ", diretta dal fotografo britannico. La cantante di origine kosovare parla dell'anno che le ha cambiato la vita tra l'album “Ora” e la storia d'amore con la super model Cara Delevigne. Altra cover è dedicata alla cantautrice britannica Jessie J che rivela il sound del suo nuovo album.

Un anno esplosivo per Rita - Il 2012 è stato quello che rivelato al mondo Rita Ora. La nuova promessa dell’r&b ha percorso una lunga gavetta canora nei club londinesi. Proprio durante lo spettacolo in un bar è stata notata dal braccio destro di Jay-Z, Jay Brown. Dopo una serie di singoli, con l'ultimo album uscito a settembre si è imposta all'attenzione del pubblico mondiale. Al successo lavorativo, Rita affianca una vita sentimentale stellare: dei primi di marzo la dichiarazione d'amore via social network alla sua compagna Cara Delevigne. Un outing che ha fatto discutere vista la fama delle due fidanzatine. Anche di girl power, infatti, ha parlato Rita su “The Hunger”.



C'è anche Jessie J - Classe 1988, Jessie J si mostra in tutta la sua bellezza nella cover con un caschetto corvino e una gonna in pelle argentata. La cantautrice è diventata nota per aver scritto canzoni per artisti del calibro di Alicia Keys e Christina Aguilera ma non ha disdegnato neanche ex stelle Disney come Justin Timberlake e Miley Cyrus.



Riguardo al secondo album, in uscita nei prossimi mesi, la giudice di “The voice Uk”, ha dichiarato: "E' un album semplicemente molto onesto, eclettico, ampio e forte: a volte sono solo io e un pianoforte, un po' rock-pop, a volte un po’ soul. Suona molto bene. Sono davvero entusiasta".



Altre star delle sette note - E' la musica il cuore di questa edizione della rivista. Oltre alle due nuove rivelazioni già citate, le altre copertine sono dedicate alla rapper australiana Iggy Azalea, a Claire Baucher, in arte Grimes, neo regina del synthpop che attraverso un puro approccio "fai da te" ha costruito il suo marchio e il suo pubblico al di fuori del tradizionale sistema di etichettatura. Dalla teen star A*M*E, sound della Bbc del 2013, alla cantautrice inglese, nata nel '92, Gabrielle Aplin che ha iniziato la sua carriera discografica tre anni fa prima di firmare con Parlophone.