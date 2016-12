Lindsay Lohan: "In rehab per ricominciare"

11:41

- Sull'orlo del baratro per i suoi annosi problemi con la droga, Lindsay Lohan è tornata in televisione al "Late Show". David Letterman, che nelle sue interviste non risparmia nessuno, è subito partito chiedendole se in quel momento non avrebbe dovuto essere in un rehab e lei, dopo aver provato a svicolare, ha confermato che entrerà in una clinica di New York il prossimo 2 maggio e che vi resterà per 90 giorni.