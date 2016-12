Taylor, manca solo il frustino...

foto LaPresse Correlati PROVOCANTE IN PELLE

13:53 - Pelle nera, reggiseno in vista e trucco dark per Taylor Momsen. La bionda diciannovenne incanta la Grande Mela mentre gira il videoclip del singolo "Kill me" per il suo gruppo Pretty Reckless. Arrivata alla fama con il ruolo di "piccola J", la Jenny Humphrey della serie "Gossip Girl", la Momsen è cresciuta e il suo look fetish fa scuola.

L'anima trasgressiva di Taylor si esprime all'ennesima potenza e il total black contrasta con la carnagione chiarissima e i lunghi capelli platino dell'artista. Un video che certamente si farà ricordare a giudicare dagli sguardi dei newyorkesi che si sono imbattuti nelle riprese metropolitane della sexy Momsen. Blazer e shorts in pelle in una rivisitazione punk del tailleur. Sotto la giacca si intravede il reggiseno decorato con borchie e accessori metallici. Dai pantaloncini fanno capolino le gambe chilometriche della star. Dulcis in fundo, tacchi vertiginosi per le scarpe ultra femminili chiuse da un intreccio di lacci a metà tra sandalo e stivale. Un altro scatto rubato alle riprese mostra l'attrice con una mini striminzita decorata con un peplo e una canotta bianca. Il tocco candido non riesce a smorzare la sensualità esplosiva di Taylor.