Gerardo Pulli canta lo "Sport" ma a modo suo

TRA LE FAN 08:12 - Ha vinto "Amici", ha pubblicato un Ep e poi il silenzio. In molti si sono chiesti, alla ripresa del serale del talent di Canale 5, che fine avesse fatto Gerardo Pulli, pupillo di Mara Maionchi. Gerardo si è rinchiuso in sala di registrazione per scrivere brani e interagire con i fan tramite Facebook con stile scanzonato. Esce il 12 aprile il singolo "Sport", sorprendente dalla sonorità electro-pop. A Tgcom24 le prime note in esclusiva.

Insomma "Sport" è destinato a stupire dal momento che non solo si appoggia sull'elettronica ma c'è anche una forte base dance pronta a catturare le radio. Ovviamente Gerardo prende un po' in giro lo sport, visto dagli occhi di chi preferisce un sonnellino sul divano all'attività motoria. Ma la pigrizia evocata da Gerardo viene anche intesa nella società odierna. Un po' come isolarsi con i social network o i videogiochi, preferendo così lo schermo del computer a un contatto diretto e umano. Un testo divertente ed irriverente quanto basta per il cantautore che si è distinto per il suo carattere forte e al tempo stesso per l'ottima capacità di fotografare la realtà, sempre secondo la sua lente da osservatore critico. Gerardo ha rotto il silenzio presentandosi anche alla sua casa discografica, Emi Music, per incontrare i fan e spiegare loro cosa è accaduto in questi mesi. L'annuncio è che il disco uscirà in autunno e dopo "Sport" molto probabilmente ci saranno altri quattro singoli. I primi titoli delle nuove canzoni fanno ben sperare da "Film Porno" a "Movimento bellissimo" fino a "Le francesi son felici".

Andrea Conti